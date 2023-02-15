الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسعقد مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية، أمس، "ملتقى التخطيط اللغوي في المملكة العربية السعودية"؛ بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، بهدف تنمية الوعي بقضايا التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية، وتعزيز الاهتمام بها لدى المؤسسات السعودية، ورصد جهود المؤسسات في التخطيط اللغوي.وناقش الملتقى مجموعة من المحاور التي تناولت السياسات اللغوية ومنطلقاتها في المملكة العربية السعودية، وجهود المؤسسات في التخطيط اللغوي، ومبادرات ومشاريع عمل مقترحة في التخطيط اللغوي، بمشاركة ممثلين من وزارات وهيئات حكومية، وجمع من المتخصصين اللغويين بأوراق علمية؛ ضمن إطار معالجة قضايا اللغة العربية، وواقعها وارتباطها بالرؤية العلمية والتنفيذية.// انتهى //17:45ت م0176