الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسأكد مدرب فريق الدراجات الاستعراضية الفرنسي المشارك في بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية 2023 بالدرعية باتريك قيميز أن السعودية اليوم أصبحت محطة مهمة في الاستضافات لكل الرياضات.وقال المدرب في تصريح اليوم :"هذه زيارتي الأولى للمملكة، والرياض مدينة جميلة جدًا، وأحببت وجودي هنا، والخدمات هنا رائعة والشعب يمنح الزائرين للمرة الأولى انطباعًا جميلًا عن البلد".وأكد أن هدفهم الرئيس الحضور في دورة الألعاب الأولمبية 2024 والتي تحتضنها بلاده, وعد المشاركة في جولات كأس العالم فرصة كبيرة لإظهار مهارات المشاركين والمشاركات, مادحًا تصميم أرينا مركز النخبة الرياضي في الدرعية التاريخية وموقعها في وادي حنيفة، وقال: "من الجميل أنها ظهرت بهذا الشكل المميز والصعب، قبل باريس 2024 سنكون نافسنا في ستة مواقع تختلف عن الأخرى، الأرينا هنا مصممة بشكل رائع، ولدينا تصنيفان في البطولة الرجال والسيدات، وهذا أمر رائع، فريق السيدات يقدم مستويات مميزة".وعن المشاركين في جولة الدرعية، قال باتريك قيميز: "شيء جميل ومميز أن نحتك بمختلف الرياضيين والرياضيات من مختلف الدول والمستويات، وخاصة فريق السيدات، 23 دراجة وتقريبًا 60 دراجًا ينافسون أمر مثير ويحتاج إعدادًا ذهنيًا وبدنيًا كبيرًا جداً".وأضاف: "بصفتي مدربًا فإن مهمتي تهيئة المشاركين نفسيًّا وجسديًّا وتدريبهم بشكل مستمر وتعليمهم بحيل مختلفة وجديدة لمختلف المستويات، وهذه الرياضة تتطلب العديد من المهارات الجسدية والنفسية وصحتهم في كلا الجانبين مهمة في حال تعرض الدراج لأي إصابة فجسمه إذا كان متدربًا تكون خفيفة عليها, ومن مهامنا أيضاً أن نجعلهم يتدربون كل يوم وبأكبر قدر ممكن، في الفريق مدربة للصحة النفسية، ومعد ومدرب للتمارين الجسدية ومساعدة للمدرب".// انتهى //17:46ت م0177