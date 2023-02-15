لندن 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسأعلنت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستيرجن اليوم، استقالتها من منصبها على نحو مفاجئ، بعد أن قادت الحكومة والحزب الوطني الإسكتلندي لمدة 8 سنوات.ودعت رئيسة الوزراء الإسكتلندية خلال مؤتمر صحفي في مقر إقامتها الرسمي في إدنبرة، إلى إجراء انتخابات لاستبدالها كقائدة للحزب الوطني الإسكتلندي.مما يُذكر أن ستورجون عضوة في البرلمان الإسكتلندي منذ عام 1999، وأصبحت نائبة زعيم الحزب الوطني الإسكتلندي في عام 2004، وتقلدت منصب رئيس الوزراء منذ نوفمبر 2014، عندما تسلمت السلطة من أليكس سالموند بعد الهزيمة في استفتاء الاستقلال.// انتهى //18:18ت م0182