الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني اللورد طارق أحمد.وجرى خلال الاستقبال، استعراض للعلاقات الثنائية، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن منصور بن سعد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية المكلف، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة السيد نيل كرومبتون.// انتهى //18:21ت م0183