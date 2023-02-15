الدمام 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسأودعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية "تراحم"، "453" ألف ريال لـ 575 أسرة سجين، وذلك ضمن برنامج الرعاية الأساسية "كفالة" الذي تقدمه اللجنة بشكل دوري لمستفيديها من أسر السجناء بهدف سد احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم .وأوضح المدير التنفيذي لتراحم الشرقية علي الضبعان، أن المساعدات المقدمة تأتي ضمن جهود اللجنة الهادفة لتوفير حياة كريمة لمستفيديها من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، مشيراً إلى الدور الإنساني الهام الذي تقوم به اللجنة تجاه أسر السجناء حيث تم خلال العام الماضي 2022 تقديم مساعدات بقيمة تجاوزت 10 ملايين ريال، وذلك في 3 مسارات شملت؛ مسارات الرعاية الأساسية، العناية الأسرية، وتنمية القدرات .يُذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية تقدم خدماتها لـ 1027 أسرة بمختلف محافظات المنطقة الشرقية.// انتهى //18:30ت م0184