عمّان 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واساستقبل رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية دولة السيد فيصل بن عاكف الفايز بمقر المجلس بعمَان اليوم، وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس الدكتور إبراهيم بن محمد القناص، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايفبن بندر السديري، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد حاليًا إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.وفي مستهل الاستقبال أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني عمق العلاقة الأخوية التي تجمع المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية في ظل القيادة الرشيدة في البلدين، مؤكدًا بأن المملكة لم تتخل عن الأردن وتعد داعمةً ومساندةً له، وتقف دائمًا إلى جانب الأردن في كافة الظروف.من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم القناص أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، في كافة المجالات ، لاسيما البرلمانية.حضر الاستقبال رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية السعودية بمجلس الأعيان جمال الطرايرة وعددٌ من أعضاء اللجنة في مجلس الأعيان الأردني.// انتهى //18:37ت م0187