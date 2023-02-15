هاتاي 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسالتقى معالي وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر السعودي المشارك في مساعدة منكوبي الزلزال في سوريا و تركيا، وذلك خلال الجولة الميدانية للوفد في المناطق المتضررة من الزلزال في مدينة هاتاي.ونوه وزير الصحة التركي باستجابة المملكة السريعة لطلب الوزارة بتقديم مساعدات طبية عاجلة لمنكوبي الزلزال في المناطق المتضررة، مقدماً شكره الوافر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.من جانبه أعرب الوفد عن امتنانه للتسهيلات التي قدمتها الحكومة التركية للأطقم الطبية السعودية لأداء مهامها الإنسانية في المواقع المتضررة، مشيراً إلى أن الجسر الجوي الإغاثي السعودي اشتمل على تجهيزات طبية متنوعة لنجدة مصابي الزلزال وتخفيف معاناتهم.// انتهى //18:38ت م0188