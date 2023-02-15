بغداد 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسقبضت قوات الأمن العراقية على أربعة إرهابيين في محافظتي الأنبار وصلاح الدين .وأفادت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع اليوم في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، أنها تمكنت بعمليات استخباراتية من نصب كمائن وتنفيذ عمليات خاصة منفردة في كل من الأنبار وسامراء وتكريت أدت إلى القبض على أربعة مطلوبين بتهم الإرهاب، موضحة أنه تم تسليم المتهمين للجهات المختصة.// انتهى //18:45ت م0190