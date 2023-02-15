الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واستحظى الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية 2023 والتي تقام فعالياتها في أرينا مركز النخبة الرياضي في الدرعية التاريخية ضمن موسم الدرعية الحضري، بتغطية إعلامية فضائية ورقمية واسعة، حيث ضمت التغطية تواجد أكثر من 100 إعلامي من مختلف دول العالم إضافة لنقل فضائي مباشر عبر ثمانية جهات إعلامية وبعدة لغات.وتنقل أحداث البطولة على الهواء مباشرة صحيفة "ليكيب" الفرنسية عبر قناتها على الشبكة العنكبوتية باللغة الفرنسية، قناة "يوروسبورت" الرياضية الألمانية، راديو وتلفزيون بلجيكا الناطق بالفرنسية " RTBF"، قناة " TV3 SPORTS" الدانماركية، قناة " claropr" اللاتينية، قناة " super sport" الجنوب أفريقية، قناة "senal Colombia" الكولومبية، وقناة "FISE YOUTUBE" الفرنسية على محرك البحث الشهير "يوتيوب" وتبث باللغة الإنجليزية للعالم أجمع.وتستضيف الدرعية التاريخية الجولة الأولى والافتتاحية ضمن إطار الجولات العالمية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.// انتهى //19:18ت م0195