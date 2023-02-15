باريس 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واساستعرض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان، التقدم الاقتصادي في المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، وأوجه التعاون المشترك بين المملكة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بالإضافة إلى فرص تبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف المجالات.جاء ذلك خلال زيارة معاليه الرسمية لجمهورية فرنسا لحضور الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المنعقد في مدينة باريس.الجدير بالذكر أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تهدف لمعالجة مختلف التحديات الاقتصادية العالمية، وبناء السياسات الاقتصادية والعمل على تعزيز ونمو القطاعات الاقتصادية في مختلف دول العالم.// انتهى //19:22ت م0197