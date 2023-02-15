نجران 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسطرحت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية محافظة بدرالجنوب، 26 فرصة استثمارية في مواقع متعددة من المحافظة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".وأوضحت الأمانة أن الفرص المطروحة تتضمن: (13 فرصة استثمارية تحت بند تشغيل وصيانة مستودع أعلاف ، و 5 فرص استثمارية تحت بند إنشاء وتشغيل وصيانة لوحة إعلانية ، وفرصة استثمارية تحت بند إنشاء وتشغيل وصيانة بوفيه بحديقة النخيل ، و3 فرص تحت بند إنشاء وتشغيل وصيانة أكشاك في عدة مواقع بالمحافظة ، إضافة إلى 4 فرص استثمارية تحت بند إنشاء وتشغيل وصيانة أرض فضاء استثمارية "تجاري سكني" في مواقع متفرقة بالمحافظة ومراكزها ).ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".// انتهى //19:37ت م0198