الدائر بني مالك 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسيسهم مهرجان البن السعودي في نسخته العاشرة بمحافظة الداير بني مالك في رسم تظاهرة اقتصادية ثقافية وحضارية، حولت ساحات المهرجان إلى سوق تنافسية لصناعة وبيع الحِرَف والمشغولات اليدوية، التي يحرص زوار المهرجان على اقتنائها .وجذبت الحِرَف اليدوية والصناعات التقليدية والأزياء الريفية زوار وزائرات مهرجان البن السعودي، التي تجسد تاريخاً من الإرث والثقافة، وجمال الطبيعة، والعادات والتقاليد، التي توارثتها الأجيال منذ مئات السنين وحتى الوقت الحاضر .ونجح مهرجان البن في استثمار ودعم التراث، والحركة السياحية، وتسليط الضوء على الصناعات التي يجيدها كبار السن وتعليمها لأبنائهم وبناتهم شباب وشابات المنطقة .ويجد الزوار متعة التجول بالمهرجان والتعرف على الحرف المنتشرة في جنباته المتمثلة في صناعات: (الخزف، والجلود، والخرز، واللبس الشعبي، وصناعة الأبواب، وأدوات الحراثة، وتصميم الإكسسوارات، والنباتات العطرية، والهدايا، وأدوات القهوة، والزراعة، وصناعة المفاتيح القديمة) .ويعكس اهتمام الزوار بأركان الحرف اليدوية إلى أهمية ما تشكل هذه الحرف من جذب اقتصادي وسياحي وتجاري لكثير من الأشخاص وخاصة السياح، فهي تعبر عن الفن والجمال والثقافة وتوفر فرص عمل لكثير من الحرفيين بالمنطقة .// انتهى //19:38ت م0199