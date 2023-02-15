الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسكرّم معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، فريق عمل مركز عمليات الرياض الذكية (Smart ROC) نظير عملهم الدؤوب في استخدام التقنيات المتقدمة لتنظيم وإدارة الحركة المرورية المؤدية لمؤتمر ليب23 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.وعبر الدكتور الغامدي عن شكره للفريق العامل في المركز خلال مؤتمر ليب23، مبينًا أنهم قدموا نموذجًا رائعًا في توظيف تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي لتنظيم حركة المرور وتحقيق أعلى نسبة مرونة في حركة سير المركبات في الطرق المحيطة بمقر المؤتمر خاصةً خلال ساعات الذروة، مبينًا معاليه أن سدايا والجهات المشاركة في هذا المركز عملت بشكل مستمر على تطوير الأعمال في المركز والاستفادة من أحدث التقنيات في العالم وتوطينها؛ وذلك لتمكين تسخير هذه التجارب في تنظيم وإدارة الفعاليات الكبرى بالمملكة .من جهته ثمّن معالي الفريق محمد البسامي الجهود التي قام بها الفريق خلال المؤتمر، والتي أسهمت في نجاح التنظيم وتقليل معدل الازدحام؛ وذلك من خلال تظافر الجهود والأدوار التبادلية بين فرق المركز من مختلف الجهات الحكومية، بما في ذلك متابعة التوعية المرورية الموجهة للزوار في الطرق المؤدية للمؤتمر بشكل منظم، متمنيًا المزيد من التقدم والتطور لمركز عمليات الرياض الذكية .وأسهم مركز عمليات الرياض الذكية في تقليل الازدحام بالطرق المؤدية إلى مؤتمر ليب23 بنسبة 36% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة توظيف الحلول الذكية في تنفيذ وإدارة الخطة المرورية، حيث حدد المركز 48 طريقًا رئيسًا مؤدية للمؤتمر جرى متابعتها ومبنى المؤتمر عبر +194 كاميرا مراقبة ذكية باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي؛ وذلك للتنبؤ بالازدحام المروري في الطرق وحالة اكتمال الطاقة الاستيعابية لمبنى المؤتمر، إذ شهد المؤتمر هذا العام حضورًا مضاعفًا عن العام الماضي بتجاوزه 172 ألف زائر تمت إدارة حركتهم المرورية خلال فترة انعقاد المؤتمر بسلاسة عالية حتى الموقع الرئيسي له في واجهة الرياض .وأدار عمليات المركز كفاءات وطنية يمثلون كل من: وزارة الداخلية ممثلة في: (الأمن العام، والمركز الوطني للعمليات الأمنية)، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للترفيه، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وأمانة منطقة الرياض .// انتهى //20:04ت م0202