الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واستحتضن الرياض غداً الملتقى العربي لرياضة الآيكيدو الذي تنظمه اللجنة السعودية للآيكيدو خلال المدة من 16 إلى 18 من شهر فبراير الجاري، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي للآيكيدو الهولندي ويلكو فريزمان، ومدير العلاقات الدولية لمنظمة الآيكيكاي الياباني شويتشي كاميا, ويشارك في الملتقى 9 دول عربية هي: السعودية ومصر والمغرب ولبنان والعراق والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا, بجانب عدد من مسؤولي الاتحاد الدولي والمهتمين بهذه الرياضة.وقدَّم رئيس اللجنة السعودية لرياضة الآيكيدو المهندس باسم زارع، شكره إلى صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وسموِّ نائِبه الأمير فهد بن جلوي، على دعمهم وتوجيهاتهم المستمرة لجميع الاتحادات واللجان بشكل عام، ورياضة الآيكيدو بشكل خاص, مشيراً إلى أن هذا الملتقى يعدُّ أحد الخطوات الإيجابية لتطوير رياضة الآيكيدو في الدول العربية, ويناقش العديد من النقاط خلال جلساته العلمية والعملية، التي سيكون أبرزها فكرة إنشاء اتحاد عربي للآيكيدو يسهم في تطور هذه الرياضة في الدول العربية.// انتهى //20:13ت م0204