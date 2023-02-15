الأحساء 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واستفقد معالي وزير معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم مقر المؤسسة بالأحساءواطّلع معاليه على نظام دعم اتخاذ القرار حيث شاهد عرضاً موجزاً عن ماهية نظام دعم اتخاذ القرار ومنصة ذكاء الأعمال ودورها في استخلاص القيمة والمعرفة من البيانات، واستعرض فريق العمل اللوحات التفاعلية الرئيسية للمؤشرات التابعة لقطاعات المؤسسة.وكرّم معاليه لجنة التحول الرقمي بمناسبة حصول المؤسسة على المركز الثاني على مستوى الأجهزة العامة بالمملكة في نتائج قياس التحول الرقمي لعام 2022م وفقاً للتصنيف الذي أصدرته هيئة الحكومة الرقمية.// انتهى //20:14ت م0205