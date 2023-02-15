الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسوقف قائد القوات الخاصة للأمن والحماية اللواء البحري منصور بن ناصر الفايز على جاهزية الأعمال الإدارية والميدانية للقوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر وأمالا والمراكز التابعة لها، وذلك أثناء زيارته لمناطق القوات.ونقل اللواء الفايز لمنسوبي القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر وأمالا، تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على ما يبذلونه من جهود في تنفيذ مهام القوات داخل نطاق المسؤولية.// انتهى //20:33ت م0206