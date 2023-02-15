القاهرة 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم نظيره التشادي محمد صالح النضيف، على هامش مشاركته في أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة حالياً بأديس أبابا.وجرى خلال اللقاء تبادل الرؤى حول القضايا والأزمات السياسية والأمنية على مستوى القارة الأفريقية وسبل تفعيل دور تجمع الساحل والصحراء، بالإضافة إلى استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.//انتهى//20:37ت م0208