سياسي / وزيرا خارجية مصر وتشاد يبحثان تفعيل دور تجمع الساحل والصحراء
الأربعاء 1444/7/24 هـ الموافق 2023/02/15 م واس
القاهرة 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس
التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم نظيره التشادي محمد صالح النضيف، على هامش مشاركته في أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة حالياً بأديس أبابا.
وجرى خلال اللقاء تبادل الرؤى حول القضايا والأزمات السياسية والأمنية على مستوى القارة الأفريقية وسبل تفعيل دور تجمع الساحل والصحراء، بالإضافة إلى استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.
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20:37ت م
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