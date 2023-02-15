الظهران 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسشاركت أرامكو السعودية كشريك إستراتيجي في منتدى الأحساء للاستثمار الذي افتتحه اليوم، صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بحضور صاحبِ السموِّ الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، وتُنظّمه غرفة الأحساء، في دورته السادسة، لمدة يومين، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمستشارين .وتهدف هذه المشاركة إلى إبراز دور أرامكو السعودية في دعم فرص الاستثمار في قطاع الطاقة، والتنمية الاقتصادية في المملكة، ومحافظة الأحساء على وجه الخصوص، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية المنشودة.وأعلن رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر-في كلمته- إنشاءَ مركز كبير للأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، يُقدّم خدمات تعليمية وعلاجية وسلوكية نوعية بمواصفات عالمية، ويُوفّر فرص التدريب التقني والمهني لأصحاب الإعاقات المختلفة.وأكد الناصر سعي أرامكو السعودية إلى التركيز على قدرات أبنائها وبناتها من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيلهم وتدريبهم وإكسابهم المهارات التي تُمكّنهم من دخول سوق العمل والعيش بحياة كريمة، وقال "يُدرك المتابع للتحوّلات التي تشهدها الأحساء مؤخرًا، أنها أرضٌ للفرص الاستثمارية الواعدة، بنصيب وافر من النفط والغاز التقليدي وغير التقليدي، وقطاع زراعي غني بثرواته، وقطاع تراثي زاخر وسياحي يبشر بالخير، إضافة إلى موقعها الإستراتيجي ووجود ميناء العقير؛ ما جعل الأحساء مركزًا مهمًّا للتبادل التجاري".وشدّد على العلاقة المميّزة التي تربط أرامكو السعودية بالأحساء منذ بداياتها، بوصفها واحدة من أهم وأكبر مناطق أعمال الشركة، مشيراً إلى أن الأحساء تحتضن مكامن هائلة من الغاز غير التقليدي، واكتشافات متتالية وواعدة من الغاز الصخري، ونعمل حاليًّا على تطوير حقل الجافورة، الذي من المرجّح أن يبدأ الإنتاج منه في عام 2025م، كما أنه من المتوقع أن تبلغ إجمالي استثمارات مشروع الجافورة الرأسمالية والتشغيلية أكثر من 100 مليار دولار خلال الـ 20سنة المقبلة.كما أكد حرص أرامكو السعودية على الإسهام في تمكين النساء، حيث أنشأت الشركة، قبل 3 سنوات، مدرسة أرامكو لتعليم القيادة للنساء بالأحساء، تدرّب فيها حتى الآن أكثر من 29 ألف سيدة؛ مما يجعلها إحدى أدوات التمكين للمرأة، وتعمل الشركة على إنشاء مركز متميز لمنتجات التمور، يخدم أكثر من 200 مستفيد وأفراد عائلاتهم في الأحساء، إضافة إلى تدريب وتطوير صغار ومتوسطي المزارعين، ما يُعزز الاستدامة، والمواطنة، والقيمة المضافة المحلية.يُذكر أن مركز الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد يُقام على مرحلتين، ومن المتوقع أن تستوعب المرحلة الأولى 330 طالبًا وطالبةً، ومن المخطط أن تنتهي في 2025م، وتضم خطط المرحلة الثانية العدد نفسه، وبإجمالي 660 مستفيدًا، ومن المتوقع أن تزيد مساحة المركز على 60 ألف متر مربع، في قلب مجمع المبرز التابع لأرامكو السعودية.// انتهى //20:42ت م0210