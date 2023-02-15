الأحساء 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسشهد صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وصاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، توقيع وزارة البيئة والمياه والزراعة مذكرة تفاهم متعددة الأطراف مع وزارتي الصناعة والثروة المعدنية، والاستثمار، وجامعة الملك فيصل؛ لتأسيس مشروع واحة الأحساء للابتكار والعلوم بجامعة الملك فيصل؛ بهدف جذب الفرص الاستثمارية الواعدة من داخل وخارج المملكة.جاء ذلك على هامش منتدى الأحساء 2023 في دورته السادسة، الذي انطلقت فعالياته اليوم تحت عنوان "الأحساء.. اقتصاد المستقبل"، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وخبراء ومستشارين ورؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين المحليين والعالميين ورجال وسيدات الأعمال.مثّل "البيئة" في توقيع الاتفاقية معالي نائب الوزير المهندس منصور بن هلال المشيطي، فيما مثّل "الصناعة" معالي نائب الوزير المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، في حين مثّل "الاستثمار"وكيل الوزارة لتطوير الاستثمارات فهد النعيم، والجامعة معالي رئيسها الدكتور محمد العوهلي.وتحقق الاتفاقية، التكامل وتوحيد الجهود بين الأطراف الأربعة؛ لتأسيس مشروع نوعي يعزِّز من الصناعات المرتبطة بالإنتاج النباتي والحيواني والصناعات البيئية، وخدمة أنشطة البحث والتطوير والابتكار في هذه المجالات، وترسيخ موقع الأحساء على خارطة التصنيع النباتي والحيواني بالمملكة والشرق الأوسط.وتهدف إلى تسويق مشروع واحة الأحساء للابتكار والعلوم بالجامعة على مستوى محلي وإقليمي ودولي، وتحديد الأنشطة الرئيسة بالمشروع بما يتوافق مع الإستراتيجيات الوطنية في قطاع الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وجذب استثمارات نوعية محلية وأجنبية، والتنسيق المشترك مع المستثمرين المحتملين وتقديم ما يلزم لهم من تسهيلات، إضافةً إلى طرح المشروع كفرصة استثمارية واعدة في مجالات الصناعات والأمن الغذائي والاستدامة البيئية عبر منصة استثمر في السعودية، والمشاركة بها ضمن الفرص التي تعرض في الملتقيات والمعارض التابعة للوزارات الثلاث.يُذكر أن الأحساء واحة زراعية خضراء شاسعة وتعدُّ مصدرًا مهمًّا للأمن الغذائي بالمملكة، حيث تحتضن أكثر من مليوني نخلة، تنتج ما يقارب 100 ألف طن من أجود أنواع التمور سنويًّا؛ما أسهم في تصدّر المملكة الدول المصدّرة للتمور عالميًّا بأكثر من مليار ريال، وتتميز بتنوع جغرافي فريد يمتد على مساحة 97 مليون متر مربع.// انتهى //21:02ت م0211