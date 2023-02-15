الرباط 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدماً بنسبة 0.31 %، عند 10.555,07 نقطة.فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.38 % ليستقر عند 848,06 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.61 % بمجموع 804,39 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.59 % بمجموع 9.741,27 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 48 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 553 مليار درهم مغربي.//انتهى//21:05ت م0212