مقديشو 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسقتل 32 عنصراً من ميليشيا حركة الشباب الإرهابية اليوم، في عملية عسكرية في ولاية غلمدغ.وأوضح الجيش الصومالي، أن القوات المسلحة بالتعاون مع قوات محلية مساندة، قامت بعملية عسكرية على ميليشيا حركة الشباب الإرهابية في محافظة مدغ بولاية غلمدغ، وأسفرت عن مقتل 32 إرهابيّاً.وأضاف أن الجيش يواصل عمليات المطادرة والملاحقة ضد فلول ميليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في المناطق الريفية بولاية "غلمدغ" الإقليمية.//انتهى//21:07ت م0213