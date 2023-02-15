القاهرة 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واستَسلَّم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رسالة خطية اليوم، من نظيره الكيني ويليام روتو، تضمَّنَت التأكيد على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وطلب تقديم الدعم للمساعي الكينية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية بين التجمعات الاقتصادية الثلاثة "الكوميسا، شرق أفريقيا، جنوب أفريقيا".جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، المبعوث الخاص للرئيس الكيني وزير الاستثمار والتجارة والصناعة موسيس كوريا الذي يزور القاهرة حالياً.وجرى -خلال اللقاء- بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين،وسبل تعزيزه وتفعيله.//انتهى//21:09ت م0214