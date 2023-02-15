الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واستنطلق غداً بطولة الرياض الدولية لقفز الحواجز التي تنظمها شركة رياضة الفروسية للفعاليات المملوكة للاتحاد السعودي للفروسية بمشاركة 81 فارسًا وفارسةً من المملكة العربية السعودية والأردن والجزائر والنرويج وإيطاليا والبحرين وتايلاند ولبنان.وتقام فعاليات البطولة من الـ 16 حتى الـ 18 من فبراير الحالي، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث تعدُّ هذه البطولة أول بطولة قفز حواجز تقام في السعودية في ميدان مغلق.وتأتي إقامة هذه البطولة ضمن مساعي الاتحاد السعودي للفروسية لاختبار الجاهزية للحدث الأكبر المتمثل باستضافة الرياض بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024، حيث تعدُّ الاستضافة هي الأولى على مستوى الشرق الأوسط.وكان الاتحاد الدولي للفروسية قد اختار في الـ 17 من نوفمبر عام 2019م، المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائي كأس العالم لقفز الحواجز والترويض لعام 2024م، حيث يأتي هذا الاختيار تأكيدًا جديدًا على ما تحظى به المملكة من ثقة كبيرة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، بفضل ما تمتلكه من إمكانات وقدرات مكنتها من المنافسة والنجاح في كسب حقوق واحدة من بطولات الفروسية الدولية.// انتهى //21:14ت م0215