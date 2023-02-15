الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسالتقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، لاعبي ومنسوبي المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، وذلك قبيل انطلاق الحصة التدريبية للمنتخب اليوم، ضمن معسكره في الرياض المقام استعدادًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.واجتمع رئيس الاتحاد السعودي مع المدير الفني للمنتخب صالح المحمدي، بحضور المدير الفني للاتحاد السعودي ناصر لارغيت، حيث بحث معه آخر استعدادات المنتخب لكأس آسيا تحت 20 عامًا، مشددًا على تسخير جميع الإمكانات من أجل ظهور الأخضر الشاب بالصورة المشرفة في البطولة، كما أعرب عن تمنياته للمنتخب بالتوفيق وتحقيق إنجاز جديد للكرة السعودية.من جانبٍ آخر، واصل الأخضر تدريباته اليوم على إستاد الملك فهد الدولي، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون تمارين تكتيكية.ويستضيف المنتخب السعودي يوم السبت المقبل منتخب فيتنام وديًّا على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حين سيلتقي ضمن المعسكر الإعدادي في الإمارات الذي يمثل المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لكأس آسيا بمنتخبي قطر والإمارات وديًّا يومي 23 و26 من شهر فبراير الجاري على التوالي.يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يأتي ضمن المجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، وإلى جانبه منتخبات، اليابان، الصين، وقيرغيزستان.// انتهى //21:32ت م0217