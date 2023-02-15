أديس أبابا 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، نظيرَه الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.وجرى - خلال اللقاء- استعراض آخر التطورات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية والدولية،وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وفي ليبيا، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.// انتهى //21:32ت م0218