سياسي / وزير الخارجية المصري يلتقي نظيرَه الإسباني
الأربعاء 1444/7/24 هـ الموافق 2023/02/15 م واس
أديس أبابا 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس
التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، نظيرَه الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.
وجرى - خلال اللقاء- استعراض آخر التطورات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية والدولية،وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وفي ليبيا، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
// انتهى //
21:32ت م
0218