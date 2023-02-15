الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسأكد صاحبُ السموِّ الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية رئيس مجلس إدارة شركة رياضة الفروسية للفعاليات أنه منذ إعلان فوز المملكة في عام 2019م باستضافة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 ووتيرة العمل بدأت تتسارع بمددٍ زمنية محددة من أجل استضافة تاريخية واستثنائية.وأشارَ سموُّ رئيس الاتحاد السعودي للفروسية بأن بطولة الرياض الدولية التي ستنطلق غداً تعدُّ بطولة تجريبية لكأس العالم المقبلة وقال "حرصنا على أن تقام البطولة في ميدان مغلق يحاكي متطلبات بطولة كأس العالم حتى يتم الاستعداد لها بشكل مميز، وتكون الاستضافة استثنائية ومختلفة".وشدَّد سموُّ رئيس اتحاد الفروسية على أن الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- للقطاع الرياضي الذي سخَّر كل أدوات النجاح، بالإضافة إلى المتابعة الحثيثة من سموِّ وزيرِ الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أسهم في تذليل الصعوبات كافة.نوَّه سموُّه بأن استضافة الأحداث العالمية الكبرى أسهم في تمكين شباب المملكة وشاباتها من إبراز قدراتهم على إدارة وتنفيذ الأحداث العالمية الكبرى بكل احترافية.// انتهى //21:39ت م0220