حائل 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسالتقى وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ-بمكتبه اليوم- نائبَ الرئيس لشؤون الشركاء في شركة التعدين العربية السعودية "معادن" المهندس شعف العصيمي، بحضور أمين منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي.ونوَّه وكيل إمارة منطقة حائل بدعم القيادة وحرص ومتابعة سموِّ أميرِ منطقة حائل وسموِّ نائبِه في سبيل نجاح المشاريع التعدينية وانعكاسها على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به شركة معادن في مجالها الاقتصادي وبرامجها في المسؤولية الاجتماعية وعقد الشركات الناجحة .من جهته، استعرضَ المهندس العصيمي جهودَ الشركة في جميع مواقعها، التي تعمل من خلالها مع المجتمعات المحلية عبر اجتماعات منتظمة تُعزِّز التفاهم المتبادل؛لتساعد هذه الاجتماعات شركة معادن في إجراء تقييم واقعي للاحتياجات المحلية؛لتُحقق أكبر أثر اجتماعي إيجابي يجلُب فرصًا حقيقية للمجتمعات في مناطق التعدين، والإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات، التي تعمل بها الشركة، والحرص على تطوير وتعزيز القوى العاملة الوطنية لديها .// انتهى //21:43ت م0221