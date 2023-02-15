سياسي / الرئيس الفرنسي يلتقي أميرَ قطر
الأربعاء 1444/7/24 هـ الموافق 2023/02/15 م واس
باريس 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس
التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه - اليوم- صاحبَ السموِّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الذي يزور باريس حالياً.
وجرى - خلال اللقاء- استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها في شتَّى المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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21:53ت م
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