باريس 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسالتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه - اليوم- صاحبَ السموِّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الذي يزور باريس حالياً.وجرى - خلال اللقاء- استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها في شتَّى المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.//انتهى//21:53ت م0222