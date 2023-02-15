الرباط 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسأطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) برنامج "مائدة السفير"، الذي يتضمَّن سلسلة من الندوات متعددة الأطراف، بحضور شخصيات مرموقة من أعضاء السلك الدبلوماسي، للحديث عن خبراتهم وتجاربهم.وأكد المدير العام للمنظمة أن الدبلوماسية متعددة الأطراف أصبحت المحرك الأساس لدعم التنمية وحقوق الإنسان والسلم والأمن الدولي، وأضحت ضرورة ملحة في ظل المتغيرات الدولية الجيوسياسية والتحديات المناخية والصحية الناتجة عن الأوبئة، وغيرها من التحديات العابرة للحدود.وتهدف سلسلة الندوات، إلى تبادل الآراء والأفكار حول القضايا الراهنة، وإدارة الحوار مع المهنيين الشباب بالإيسيسكو، لتعزيز معارفهم في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية.// انتهى //21:56ت م0224