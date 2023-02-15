الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسأنهت اللجنة الطبية في بطولة الرياض الدولية اليوم إجراء عملية الفحص البيطري لـ 79 خيلًا مشارِكةً في البطولة التي تقام لأول مرة في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، من أجل التأكد من السلامة الكاملة للجياد المشاركة، والاطمئنان على حالتها لأمن وسلامة الفرسان والفارسات قبل انطلاق الأشواط الرسمية غداً.وشملت اختبارات اللجنة الطبية فحص الخيول المشاركة من عدة جوانب، أبرزها البدني والطبي واختبارات أخرى تتعلق بالمعايير اللازمة لجياد قفز الحواجز قبل أن يتم السماح للفرسان بإجراء عملية الإحماء من أجل التعود على الميدان، حيث تعد البطولة من البطولات عالية المعايير والمتطلبات.وأكدت اللجنة الطبية أنها استبعدت أي خيل خلال عملية الفحص لم يلتزم ملاكها بتطبيق شروط ولوائح المشاركة في البطولة، وذلك عبر مطابقة الشريحة وتطبيق الرقم الإلكتروني.وأضافت "هناك خيل تُستبعد مباشرة وهناك خيل يتم تشكيل لجنة طبية بيطرية برئاسة رئيس لجنة التحكيم وطبيب بيطري لمناقشة الحالة واتخاذ القرار، حيث يقوم من لم يتجاوز الفحص الأول بإجراء إحماء في اليوم نفسه أو في اليوم التالي وذلك تطبيقاً للوائح وأنظمة الاتحاد الدولي للفروسية الجديدة".وكشف اللجنة الطبية، أنه تم التأكد خلال عملية الفحص وخلال فترات محددة لا يمكن تجاوزها بعدم وجود أي جروح أو ضربات، وقالت "يؤدي ذلك لاستبعاده مباشرة، وأيضًا في التعديلات الجديدة يستبعد أي خيل يقوم مالكها بحلاقة الخيل أو حلاقة شعر أرجله خلال فترة محددة، حتى لا يكون هناك حساسية للخيل أو أرجله".// انتهى //22:58ت م0230