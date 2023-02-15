الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسيشهد مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الرياض حدثا يعد هو الأول من نوعه في السعودية، حينما يستضيف المركز بطولة الرياض الدولية لقفز الحواجز، ابتداء من غد وحتى السبت القادم, بمشاركة 81 فارسا وفارسة يمثلون ثمانية دول.وتعد هذه البطولة كنوع من اختبار وجهازية الاتحاد والجهات التابعة له قبل استضافة كأس العالم لقفز الحواجز، والترويض في أبريل عام 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.ووقع اختيار الاتحاد السعودي للفروسية على مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ليكون شاهدًا على الحدث الرياضي الأضخم في رياضة الفروسية، حيث ستقام الأشواط داخل صالة المعارض الرئيسة وسط أجواء مميزة، إلى جانب منطقة للفعاليات المصاحبة سيتم تخصيصها للرعاة والمشاركين.ونجح منظمو البطولة في تجهيز الصالة في أقل من أسبوعين، حيث بدأ العمل فيها من الأول من فبراير الجاري.ويتميز ميدان بطولة الرياض الدولية بنوعية إضاءات مميزة، تتناسب مع أهمية الحدث كما تحتوي على إضاءات ملونة, بالإضافة إلى ديناميكيتيها بالتحكم بمستوى الإنارة بمواصفات واش لايت وروتيتنق هيدز تبدأ بالتدرج من لحظة دخول الفارس وثبات مستوى الإضاءة أثناء بداية الأشواط.وتمت تهيئة أرضية الميدان عبر مراحل متعددة، حيث تم رصها وإضافة بعض المواد للحفاظ على تماسكها، وليونتها لتكون أكثر ملاءمة للخيول التي ستتنافس عليها خلال زمن قياسي لم يتجاوز الـ 10 أيام، كما استكملت عملية بناء منصة جديدة لكبار الشخصيات، ومدرجات للحضور الجماهيري الذي يتوقع أن يتابع منافسات البطولة.// انتهى //23:17ت م0232