أديس أبابا 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي في الصومال محمد الأمين سويف ، وذلك على هامش أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة بأديس أبابا.وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات مختلفة، وسبل تعزيزها وتفعيلها، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.//انتهى//23:36ت م0233