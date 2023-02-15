القاهرة 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسشارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في أعمال الدورة الأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "النيباد"، التي شهدت تسلَّم مصر رئاسة "النيباد" ولمدة عامين.وأكد في كلمة خلال أعمال الدورة، أن الأزمة الاقتصادية الدولية الراهنة التي تقوِّض جهود التنمية في القارة الأفريقية تستلزم النظر في إيجاد موارد تمويلية جديدة، وغير تقليدية، وبذل الجهود مع شركاء القارة من أجل حل أزمة الديون المتراكمة، بما يمكِّن القارة من استعادة وتيرة التعافي الاقتصادي.وحول رئاسة مصر لوكالة "النيباد" أوضح الرئيس السيسي، أنه بالتعاون مع الدول الأفريقية من خلال سكرتارية الوكالة يتم تحقيق أهداف الوكالة في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، والتركيز على محور التحول الصناعي، ومشاركة الدول الأفريقية خبراتها في مجال البنية التحتية، وحشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، وتكثيف التعاون مع الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية.// انتهى //23:39ت م0235