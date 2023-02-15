الأحساء 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم، الاجتماع التنسيقي الأول لمشروع تطوير وتوسعة مطار الأحساء الدولي بحضور جميع الهيئات والجهات الأمنية والحكومية ذات العلاقة بتنظيم من شركة مطارات الدمام.جاء ذلك بعد ساعات من إطلاق مشروع تطوير وتوسعة مطار الأحساء الدولي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور أصحاب السمو والمعالي خلال منتدى الأحساء "آفاق المستقبل".وأكد سموّه أهمية تظافر الجهود والتعاون المستمر من الجميع، لتسخير جميع الإمكانات وتسهيل الإجراءات لإنهاء المشروع بناء على الخطة الزمنية المحددة.بدوره قدم الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني وفريق العمل خلال الاجتماع شرحا موجزاً للمشروع، منوها بدعم واهتمام سمو محافظ الأحساء لتطوير المطار، والارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين تجربة المسافر.// انتهى //23:49ت م0237