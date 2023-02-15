الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، افتتحت اليوم، أعمال "منتدى الابتكار الاجتماعي"، بتنظيم من مركز أسبار للبحوث والدراسات على مدى يومين 15 - 16 فبراير، وذلك خلال حفل أقيم في فندق جي دبليو ماريوت بالرياض.وأكد رئيس مركز أسبار للبحوث والدراسات رئيس منتدى الابتكار الاجتماعي الدكتور فهد العرابي الحارثي، في الكلمة الافتتاحية للحفل، أن الابتكار الاجتماعي يؤنسن المشروعات والمبادرات، حيث يمنحها البعد الأخلاقي والإنساني، وهو تحسين حياة الناس وخدمة المجتمع ودعم طموحاته، كما أن الابتكار الاجتماعي في مفهومه الحديث لا يقتصر على المجال غير الربحي، مشيراً إلى وجود فعاليات ومشروعات ربحية يكون لها أثر واضح في مواجهة تحديات مجتمعية، مقدماً شكره لراعي هذا الحفل سمو أمير منطقة الرياض.وأشار الحارثي إلى أن تطوير المجتمعات اليوم ومواجهة تحدياتها لم تعد مسؤولية الحكومات وحدها بل هي مسؤولية كل الفعاليات الحكومية والخاصة وغير الربحية، مبيناً أن هذا المنتدى يهدف إلى نشر ثقافة الابتكار الاجتماعي والدفع بإنشاء بيئات تنمو فيه بفاعلية الابتكارات القوية التي تتحقق لها الاستدامة والانتشار وتحقق الأثر.من جانبه، أوضح رئيس مجلس الأمناء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله دحلان، أن الابتكار الاجتماعي يسهم في تحسين التعلم والتفاعل المتبادل والتعاون بين الطلاب والمعلمين، وتطوير المهارات الحياتية الأساسية للطلاب، وإنشاء شراكات مبتكرة بين الجامعات والصناعات المحلية، والتعاون مع كل من مؤسسات القطاع الاجتماعي والشركات لتصميم نماذج تعليمية جديدة، إلى جانب تسهيل تعيين أعضاء هيئة التدريس وتدريبهم لدعم الابتكار الاجتماعي ودمجه في الخطط الاستراتيجية.بدوره نوه رئيس لجنة جائزة سنديان للابتكار الاجتماعي الدكتور عبدالله الجغيمان، بأن الجائزة تستهدف المبادرات الخلاقة التي تعالجُ احتياجات مجتمعية وإنسانية مهمة بطرق مبتكرة وذات تأثير واسع، وتحمل في بنائها جينات البقاء والتوسع والاعتماد على الذات في البناء والنمو في هذا السياق، مشيرًا إلى تقدم ما يقارب 370 مبادرة للجائزة، بزيادة تقدر بـ 80% عن عدد المتقدمين للجائزة في دورتها الأولى.وجرى الإعلان عن المبادرات الفائزة في جائزة سنديان للابتكار الاجتماعي 2023 وهي: مبادرة العيادات الاستشارية التطوعية (مجمع عيادات عناية الطبي)، ومبادرة مشروع بسطة التنموي (مؤسسة علي بن إبراهيم المجدوعي)، ومبادرة شركة جليسة، ومبادرة فاب لاب الأحساء (مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية)، ومبادرة منصة نباتك للتشجير الرقمي (جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل).يذكر أن المنتدى يواصل أعماله يوم غدٍ، حيث سيتضمن العديد من الجلسات والفعاليات المصاحبة من المحاضرات وورش العمل، بمشاركة متحدثين محليين، ومن 15 دولة حول العالم.// انتهى //23:54ت م0238