الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسيواصل موسم الدرعية بنسخته الثانية مزج تاريخ المملكة العريق بحاضرها الزاهر ومستقبلها الواعد، ومراعاة مكانة الدرعية المميزة كموقع حضــاري وثقافــي وتــراثي علـى خارطـة التـراث العمرانـي العالمـي ضمــن قائمــة التــراث العالمــي فــي اليونســكو، وذلك من خلال إبراز الباب النجدي في الحلبة الاستعراضية (أرينا) في مركز النخبة الرياضي، الذي يحتضن فعاليات بطولة كأس العالم للدرَّاجات الاستعراضية، المقامة حالياً وللمرة الأولى في الشرق الأوسط.ويرمز الباب النجدي بالـ "أرينا" إلى إحياء التراث الحضاري للمملكة، بتصميمه الذي يستحضر تأسيس الدولة السعودية الأولى في الدرعية، بالتزامن مع احتفالات المملكة بيوم التأسيس من قلب العاصمة الأولى للبلاد.وصممت الـ "أرينا" في زمن قياسي، حيث استغرق العمل عليها 27 يومًا، بمعدل 18 ساعة يوميًّا، وشارك في البناء والتصميم 25 فنيًّا وعاملًا متخصِّصًا، تمَّ استقطابهم من فرنسا وبلجيكا، إضافةً إلى 20 متخصِّصًا من المملكة، وتضمُّ 150 مقعدًا في قسم “VIP”، و 500 في المدرَّجات العامة، بينما تتسع منطقة الفعاليات المصاحبة لأكثر من عشرة آلاف زائر.وتتضمن الحلبة بمنطقة الفعاليات المصاحبة؛ منطقة خاصة تضم أكثر من 15 مطعمًا ومقهى، وخيام للاستراحة، ومأكولات شعبية، تُعدُّها مجموعة من الأسر السعودية، إضافةً إلى مناطق خاصة للفعاليات والعروض، ومساحات مجهزة لعشاق وهواة الرياضات الاستعراضية لممارسة هوايتهم في البطولة، إلى جانب ورش عمل متنوعة، وموسيقى حية، ومحلات تجارية.ويعد موسم الدرعية 2022 كرنفالاً رياضياً وترفيهياً وثقافياً على المستوى العالمي، يقام على أرض الدرعيــة التاريخيــة، التي تسجل اسمها كوجهة دولية على أجندة الرياضة والفعاليات العالمية، وتقدم حزمة من التجارب الغنية والفعاليات المتنوعة للزوار من داخل المملكة والقادمين إليها من جميع أنحاء العالم.ويتيح موسم الدرعية للجمهور والزوار من داخل المملكة وخارجها حجز تذاكر بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية، من خلال الموقع الرسمي للموسم عبر الرابط: ‏https://diriyahseason.sa/ar/events/diriyah-urban-festival.// انتهى //00:09ت م0002