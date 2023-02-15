الخرطوم 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسالتقى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو أمس، مدير برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي ووفداً استثمارياً من مختلف دول العالم الذين يزورون الخرطوم حالياً.وأكد دقلو خلال اللقاء أن أبواب السودان مفتوحة للشركات العالمية كافة، للاستفادة من التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن جاهزية الحكومة السودانية لمساعدة المستثمرين الدوليين، وتذليل كل المعوقات التي تواجه عملهم، لافتاً الانتباه إلى أن قدرة السودان على تحقيق شعار "السودان سلة غذاء العالم"، لما يمتلكه من أراض خصبة وشاسعة.//انتهى//00:12ت م0005