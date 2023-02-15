الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واستوج المنتخب السعودي لكرة الهدف بالميدالية الفضية في منافسات بطولة غرب آسيا لكرة الهدف البارالمبية التي احتضنتها إمارة عجمان بدولة الإمارات.وجاء تتويج الأخضر بالفضة عقب الخسارة من المنتخب الأردني الذي توج باللقب 5 - 11 في اللقاء الذي أقيم بنادي عجمان لذوي الإعاقة، فيما حل منتخب قطر ثالثاً عقب فوزه على منتخب عمان بنتيجة 13 - 6 .يذكر أن إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة احتضنت منافسات البطولة بمشاركة السعودية وقطر والأردن وعمان والإمارات والكويت، وخاض من خلالها الأخضر 5 لقاءات تجاوز الكويت في اللقاء الأول بنتيجة 11-1 وفي اللقاء الثاني تجاوز منتخب عمان بنتيجة 10 - 0 وتعرض للخسارة في اللقاء الثالث أمام الأردن 13 - 7 ، ليعود ويكسب المنتخب المستضيف الإمارات بـ 11 - 1 ، وتغلب في الجولة قبل الأخيرة على نظيره القطري 6 - 5.// انتهى //00:42ت م0006