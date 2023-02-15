الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واستنتظر العائلات والجمهور مـن مختلف الفئات العمرية في الدرعية التاريخية تجربة فريدة من نوعها، وأجواء ترفيهية بصبغة رياضية، في عطلة نهاية هذا الأسبوع، من خلال الفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط، ضمن فعاليات موسم الدرعية بنسخته الثانية.وحول فعاليات البطولة، عدّت قائد موسم الدرعية مي الهلابي الموسم من أكثر المواسم التي حظيت بتمثيل المملكة في استضافة أحداث رياضية عالمية كبرى، ذات اهتمام دولي واسع، مبينة أن موسم الدرعية يحرص على أن تصاحب بطولاته فعاليات اجتماعية وثقافية وترفيهية متنوّعة ومبتكرة، وذات جودة عالية، ويراعى فيها التجديد كل عام، وتحاكي طبيعة الحدث الرياضي الرئيس الذي تقام على هامشه.وأشارت إلى سعي موسم الدعية إلي تلبية الفعاليات لشغف وطموحات زوار الموسم من داخل المملكة وخارجها، وتواكب الاهتمام والمتابعة الدولية الكبيرة للفعاليات، موضحة أن موسم الدرعية يهدف إلى التعريف بثقافة المملكة وحضارتها وإرثها ومعالمها التاريخية والمواقع السياحية التي تزخر بها الدرعية، إلى جانب الإسهام في تعريف أبناء وبنات الوطن بالرياضات الأقل شهرة داخل المجتمع.وأكدت الهلابي أن الموسم حريص بشكلٍ جدي على المشاركة الفاعلة باستمرار في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، سواء فيما يتعلق بالقطاع الرياضي، أو على صعيد الجوانب الاجتماعية والثقافية والترفيهية والسياحية والاقتصادية، منوهةً بجهود وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ممثلةً في الاتحادات الرياضية، مثمنةً تجاوبهم وتعاونهم الذي ضمن النجاح لهذه التظاهرات الرياضية الدولية.// انتهى //00:45ت م0007