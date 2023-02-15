المنامة 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسأعلنت وزارة الداخلية البحرينية القبض على 16 شخصاً، إثر مشاركتهم في ارتكاب أعمال وممارسات مخالفة للقانون بهدف "إثارة الفوضى والتخريب"، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحفظ الأمن والنظام العام بمملكة البحرين.وأوضحت في بيان اليوم الأربعاء أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، حيال المقبوض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة، وأن أعمال البحث والتحري، دلت على أن هذه الجرائم كانت تدعو لها وتحرض عليها أفراد ومنظمات سبق تصنيفها كيانات إرهابية.//انتهى//00:54ت م0008