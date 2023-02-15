الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسحطّت الدفعة الأولى من الجياد المشاركة في كأس السعودية 2023 رِحالها في الرياض، قادمةً بالطائرة من الولايات المتحدة الأمريكية، للمنافسة في سباقات الكأس، المقرّرة في الـ 24 - 25 من فبراير الحاليّ، بمجموع جوائز 35.35 مليون دولار.وأكد الرئيس التنفيذيّ لنادي سباقات الخيل زياد المقرن جاهزية النادي لكأس السعودية من جميع الجوانب، وكذلك اللجان الفنية والإدارية والطبية، وفق أعلى المعايير العالمية، بأحدث النظّم والترتيبات، لمكانة هذه البطولة على الساحة العالمية والمهمّة في خارطة سباقات الخيل.وأوضح أن هذه الاستعدادات تأتي تحت توجيه ومتابعة دقيقة من قِبل صاحب السموّ الملكيّ الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وصاحبة السموّ الملكي الأميرة نورة الفيصل، مستشارة رئيس هيئة الفروسية.بدوره قال مدير عامّ السباقات بنادي سباقات الخيل سالم بن محفوظ: "رحلة اليوم تعد الدفعة الأولى للخيل الدولية القادمة من شتّى المضامير الدولية للمشاركة في البطولة الأغلى عالميًّا وتاريخيًّا -كأس السعودية- وأشواطه المصاحبة في نسخته الرابعة، وهي بالمجمل نخبة أبطال العالم بمختلِف المسافات والدرجات، والتي ستشارك على كلتا الأرضيتين العشبية والرملية".وأكد أن نهج نادي سباقات الخيل المنظّم لكأس السعودية، يعتمد على استراتيجيات تطويرية تهتمّ بجميع المراحل والأمور فنيًّا ولوجستيًّا، موضحًا أن "هذا العام شهد نقل الخيل وقدومها من خارج المملكة إلى الرياض، في قفزة كبيرة تعد هي الأفضل عالميًّا عبر التعاقد مع شركة ناقل للخدمات اللوجستية".وكان النادي وقع اتفاقية شراكة لوجستية لنقل الخيل مع شركة ناقل المملوكة لمؤسسة البريد السعودي، كشريك لوجستيّ، نظرًا لما تتمتّع به من قوّة في الأداء والكفاءة التشغيلية على الصعيد الدوليّ، لكونها إحدى كبريات وأوائل الشركات التي وصلت إلى تطبيق استراتيجيات البعد الرابع.وتُنقل الجياد المشاركة على 6 دفعات، شملت الأولى منها 7 جياد، أبرزها: "طيبة" و "كونتري غرامر" للمالك السعوديّ عمرو زيدان، بالإضافة إلى الجياد "كاسا كريد"، و"قوة النخبة"، و"مِراس"، و"غونيت"، و"هافناميلتاون".فيما تصل الدفعة الثانية بعد غدٍ الجمعة، ويكتمل الوصول الثلاثاء المقبل، استعداداً لخوض منافسات كأس السعودية التي يحتضنها ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بتنظيم من نادي سباقات الخيل.من جانب آخر يشارك الجواد "طيبة" الفائز ثلاث مرات في سباقات مصنّفة فئةً أولى عالميًّا، في الشوط الرئيسيّ "كأس السعودية"، البالغة قيمة جائزته 20 مليون دولار، إلى جوار "كونتري غرامر"، المتوّج بالشوط الرئيسي لكأس دبيّ العالميّ في نسخته الـ 26، كما حلّ في المركز الثاني خلف البطل "إمبليم رود" الفائز بـ "كأس السعودية" في نسخته السابقة.// انتهى //01:18ت م0009