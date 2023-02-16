جدة 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واستوقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لهذا اليوم عن حالة الطقس على المملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة - بمشيئة الله تعالى - انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق شرق ووسط وجنوب المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الاتربة والغبار, في حين يتوقع هطول امطار خفيفة على أجزاء من جنوب غرب المملكة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية,مع فرصة لتكون الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع المــوج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حالة الرياح السطحية في الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع المــوج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحرخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.// انتهى //03:04ت م0011