سيدني 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسأعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن ارتفاع معدل البطالة في أستراليا الى 3.7% في شهر يناير 2023م الماضي.وقال رئيس إحصاءات العمل في مكتب الإحصاءات بيورن جارفيس "مع انخفاض التوظيف بنحو 11 ألف شخص ، وزيادة عدد العاطلين عن العمل بمقدار 22 ألف شخص ، ارتفع معدل البطالة في يناير الماضي إلى 3.7%".// انتهى //04:04ت م0012