اقتصادي / ارتفاع معدل البطالة في أستراليا الى 3.7% في شهر يناير الماضي
الخميس 1444/7/25 هـ الموافق 2023/02/16 م واس
سيدني 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس
أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن ارتفاع معدل البطالة في أستراليا الى 3.7% في شهر يناير 2023م الماضي.
وقال رئيس إحصاءات العمل في مكتب الإحصاءات بيورن جارفيس "مع انخفاض التوظيف بنحو 11 ألف شخص ، وزيادة عدد العاطلين عن العمل بمقدار 22 ألف شخص ، ارتفع معدل البطالة في يناير الماضي إلى 3.7%".
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