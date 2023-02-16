سيدني 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسأعربت وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونغ عن قلق بلادها من إعلان اسرائيل إضفاء الشرعية على المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.وقال سفير استراليا في اسرائيل رالف كينغ في بيان " أستراليا قلقة من إضفاء الشرعية بأثر رجعي على 9 بؤر استيطانية غير قانونية وخطط لتعزيز المزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية. ندعو الحكومة الاسرائيلية إلى وقف الأنشطة المتعلقة بالاستيطان التي تشكل عائق رئيسي أمام سلام عادل ودائم. أستراليا لا تدعم الإجراءات الأحادية الجانب التي تقلل من احتمالات السلام".// انتهى //04:34ت م0013