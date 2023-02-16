الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :فيصل بن فرحان يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية تونسوزير السياحة: تخصيص 10 آلاف دورة تدريبية لأبناء وبنات الأحساءعقد الاجتماع الثالث لمجموعة العمل الخليجية الأمريكية الخاصة بإيرانالإبراهيم يستعرض مع أمين منظمة التعاون الاقتصادي التقدم الاقتصادي في المملكةمساعد وزير المالية يرأس وفد المملكة المشارك في اجتماع مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةالمركز الوطني لإدارة الدين يعلن عن إقفال طرح شهر فبراير 2023م"البيئة" توقع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف لتأسيس مشروع نوعي يعزَّز الإنتاج النباتي والحيواني في الأحساءرئيس مجلس الأعيان بالأردن يستقبل وفد مجلس الشورىمدير «الصحة العالمية» يتعهد بعدم توفير جهد لمعرفة مصدر كورونازلزال بقوة 6.1 درجات يهز وسط الفلبينوأفادت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (وشذا "عطرُ الكلام"): تستأثر بلادنا بمكامن قوة عدة حباها الله، ما جعلها متفرّدة، وذات مزايا وخصائص لا يدانيها في الفضل ولا الأهمية أي صقع أو مكان في العالم. فهي تمتلك العمق العربيّ والإسلاميّ؛ وهو ما جعلها قبلة أكثر من مليار مسلم، باعتبارها أطهر بقاع الأرض وقلب العالمين العربي والإسلامي، وانطلاقاً من هذه الخصائص فقد أولت قيادة هذه البلاد الطاهرة، كل اهتمامها بالحرمين الشريفين، وتهيئتهما بكل ما يحتاجانه من خدمات تيسيراً لقاصديهما من كل أصقاع العالم. وهو اهتمام تواصل منذ عهد الموحد الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- حتى عهدنا الميمون تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان؛ مُسخّرين كل الإمكانات لخدمة المسلمين وتحقيق رسالة الإسلام العالمية، وإتاحة أفضل الخدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وبما يعكس الصورة المشرِّفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.ورأت أن هذه الرسالة العالمية التي تنهض بها قيادتنا بكل اقتدار وسخاء، لا تقف عند حد، فالمملكة تؤدي أدواراً رائدة في رعاية شعائر الإسلام، وتقدم برامج ومشروعات ومبادرات ومسابقات عدة جميعها تصب في عمق رسالتها العالمية تجاه الإسلام والمسلمين، وعكس الصورة الحقيقية للإسلام وسماحته، وأدواره العظيمة في إشاعة قيم الجمال والحضارة والتواد والسلام والتعايش.وأضافت : من ضمن المبادرات اللافتة التي تسلط الضوء على هذه الحفاوة بالإسلام وخدمته، والحفاوة بكتاب الله الكريم المُعجز، وبالأذان الذي يُعدُّ من أفضل القربات ومن خلاله يتم النداء لأداء الصلاة العظيمة التي هي عمود الإسلام، وهذه المبادرة هي برنامج مسابقة "عطر الكلام" العالمية التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه؛ فالمسابقة بما حظيت به من اهتمام ورعاية كبيرين، استطاعت أن تحوز الثقة والتقدير والمتابعة، بل والرغبة في المشاركة من أرجاء العالم كافة.وزادت : ويأتي تأهل 2116 مشاركاً من بين 50 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة لهذا البرنامج ليعطي دلالة واضحة على نجاح المسابقة وجماهيريتها، والثقة والإقبال الكبير اللذين تحظى بهما على مستوى العالم.وقالت لا تتوقف فرادة هذه المسابقة على كونها الأولى من نوعها على مستوى العالم؛ بل إنها تمتد إلى تعميق قيمة التلاوة والأذان وترسيخ أدائهما بالشكل الأمثل من حسن صوت وطلاوة، وامتثال لأحكام القراءة والتلاوة الصحيحة والأذان بذات القدرة، وبما يوقع الأثر الجميل على السامع ومن ثم التأثير الوجداني العميق.وختمت : بقي أن نشير إلى أن المسابقة بما تم رصده لها من إمكانات مالية وجوائز سخية، وبما وفرته من أسباب للنجاح، ووفق شروط تراعي النزاهة في التحكيم من قبل متخصصين في أحكام علوم الأصوات والأداء والتجويد والمقامات، وغيرها من الأحكام الدقيقة الهادفة لتحسين التلاوة والأذان؛ تشكّل مرجعاً علمياً ومعرفياً يستفيد منه المتسابقون والمشاهدون، كما أن المسابقة رسالة صادقة لحرص بلادنا بقيادتها الفذة على نشر الثقافة الإسلامية عالمياً، ومواكبة مستهدفات رؤية 2030 في تعريف العالم بسماحة الإسلام ووسطيته، وإبراز ثراء ثقافات العالم الإسلامي وغناها وتنوعها.وأكدت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( منتدى الأحساء 2023 .. والتنمية الشاملة المستدامة ) : إبراز المقومات والِميَز النسبية وفرص الاستثمار الواعدة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، أمر يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع الفرص ومصادر الدخل واستغلال كافة الموارد، وتفعيل المنظومة الاقتصادية بصورة ترتقي بواقع جودة الحياة، وتستشرف متطلبات وتحديات المستقبل.وأعتبرت أن رعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، منتدى الأحساء 2023 ، الذي تنظمه غرفة الأحساء بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي أرامكو في دورته السادسة، بعنوان «الأحساء.. اقتصاد المستقبل» ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، وما قاله سموه بأن «منتدى الأحساء 2023 نجح قبل أن يبدأ، لما تضمنه من مبادرات وفرص ومشاريع نوعية، مبينا أن الـفرصة متاحة والـطريق ممهدة والجهات الـعامة هـي ميسّرة ومسهلة للعمل والاستثمار» ، مشيرًا إلى الجهود التي يبذلها أصحاب المعالي الـوزراء لخدمة محافظة الأحساء، والمبادرات التي أعلنوا عنها خلال المنتدى، تأتي بدعم من الـقيادة الحكيمة وتوجيهاتها الـسديدة. هـذه التفاصيل الآنفة الـذكر تؤكد دعم القيادة الحكيمة لمستقبل الاستثمار الـوطني.. بالإضافة إلـى أهمية وحجم الـفرص الـتي تنتظر المستثمرين وقطاعات الأعمال من جميع مناطق المملكة.وأضافت : بالإضافة إلى أهم التطورات في منظومة التجارة وأحدث التشريعات والأنظمة التجارية، مؤكدًا أن المملكة تعيش تحوُّلًا غير مسبوق ولـيس تطورًا وحسب، مبينًا أن عدد السجلات التجارية في المملكة يبلغ أكثر من مليون و 300 ألـف سجل في عام 2022 ، حصة المنطقة الشرقية منها 15 %، ويشكل نصيب محافظة الأحساء منها 17 .% وأشار إلى نمو عدد السجلات التجارية في الأحساء بنسبة % 30 ، وارتفاع معدل امتثال المنشآت التجارية في الأحساء، حيث إن نسبة رضا المستهلك في المحافظة بلغت 87 %، مثمنًا الشراكة الإستراتيجية المتميزة بين الغرفة وشركة أرامكو، ودور أرامكو ومساهماتها التنموية والمجتمعية الكبيرة.وأكدت على أن السياحة في المملكة تشهد انتعاشا نوعيا كبيرا في المملكة، مبينا أن المشاركة المباشرة لـلـقطاع في الـناتج المحلـي بلغت % من المستهدف الكلي % بحلول عام 2030 10 3.2 ، موضحًا أن منظومة السياحة في المملكة تسعى للاستفادة من مقومات السياحة الكبيرة في الأحساء، وقد كان عام 2022 استثنائيا لمحافظة الأحساء، حيث تخطى عدد زوارها 2 مليون أنفقوا أكثر من مليار ريال، كما أن الأحساء أصبحت وجهة سياحية جاذبة بالفعل، في ظل ما سيوفره القطاع السياحي من نحو 72 ألف وظيفة جديدة في الأحساء بحلول عام 2030 . - منتدى الأحساء الذي انطلقت نسخته الأولى عام 2003 ، يُعد الـيوم أهم فعالية اقتصادية وأبرز حدث حواري لجمع المشاركين من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمستثمرين لعرض التوجهات التنموية والاستثمارية ودعم التشاركية، بالإضافة إلـى تسليط الـضوء علـى المقومات والِميَز النسبية والـفرص الاستثمارية التي تتمتع بها الأحساء من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 .// انتهى //07:15ت م0014