ويلينغتون 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسأعلنت السلطات النيوزيلندية اليوم أنّ حصيلة الإعصار العنيف "غابرييل" الذي اجتاح البلاد هذا الأسبوع ارتفعت إلى خمسة قتلى، في حين بلغ عدد الذين تمّ إجلاؤهم من منازلهم بسبب الفيضانات التي خلّفها 10500 شخص.وحذّرت السلطات سكّان المناطق الشرقية المتضرّرة بشدّة من مرور الإعصار، من أنّ مزيداً من الأمطار الغزيرة ستهطل في الساعات المقبلة.ولا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين في مناطق غمرتها مياه الفيضانات والسيول.// انتهى //07:31ت م0015