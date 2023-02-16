القدس المحتلة 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلاً، في مدينة الخليل بالضفة الغربية.وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن قوات الاحتلال فجرت بالمواد المتفجرة منزل لعائلة الشهيد محمد الجعبري بمدينة الخليل، بعد أن أجبرت أكثر من 50 عائلة فلسطينية تقع منازلهم في محيط المنزل المستهدف على المغادرة في ظل البرد القارس، وذلك في ظل سياسة الهدمالمستمرة التي ينفذها الاحتلال بحق المنازل والمنشآت الفلسطينية.وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرى في مدينة جنين، ونفذت عمليات دهم واسعة للمنازل، بعد أن أغلقت عدة طرق مؤدية إليها.// انتهى //08:44ت م0018