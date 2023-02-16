بكين 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسسجلت أسعار المساكن في الصين زيادة في أسعار المساكن على أساس شهري خلال شهر يناير الماضي.وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين اليوم أن سوق الإسكان في البلاد كانت مستقرة بشكل عام في يناير الماضي، حيث شهدت 36 مدينة من أصل 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم زيادات على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، ارتفاعا من العدد المسجّل والبالغ 15 مدينة في ديسمبر الماضي، في حين شهدت 13 مدينة زيادة في أسعار المساكن المستعملة، مقارنة بـ7 مدن في الشهر الأسبق.وارتفعت أسعار المساكن الجديدة في أربع مدن من الدرجة الأولى-- بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو -- بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري في يناير.وزادت أسعار المساكن الجديدة في 31 مدينة من الدرجة الثانية بنسبة 0.1 في المئة على أساس شهري، لتعدل بذلك منحى الانخفاض المسجل في ديسمبر الماضي والبالغ 0.3 في المئة، في حين شهدت 35 مدينة من الدرجة الثالثة انخفاضًا بنسبة 0.1 في المئة على أساس شهري.وارتفعت أسعار المساكن المستعملة في المدن الأربع من الدرجة الأولى بنسبة 0.4 في المئة على أساس شهري في يناير، مقارنة مع الانخفاض بنسبة 0.5 في المئة المسجل في الشهر الأسبق، بينما انخفضت أسعار المساكن المستعملة في مدن الدرجة الثانية والثالثة بنسبتي 0.3 في المئة و0.4 في المئة على أساس شهري، على التوالي.// انتهى //08:55ت م0019