بغداد 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسعقد الوفد العراقي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، أمس، مع الوفد الأمريكي برئاسة وزير الخارجية أنطوني بلينكن اجتماعاً للجنة التنسيق العليا المشتركة وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين لعام 2008 لعلاقة الصداقة والتعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.وأفاد بيان مشترك صادر بعد الاجتماع نشرته وزارة الخارجية العراقية أن الوفدين جددا تعميق العلاقات الاستراتيجية والتركيز على التعاون الاقتصادي وتنمية قطاع الطاقة وملف المناخ.وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي بما في ذلك أسواق سعر الصرف الموازية، مشيرًا إلى ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية بجهود الحكومة في سن الاصلاحات الاقتصادية، واستمرار دعم الجانب الأمريكي لحماية النظام المالي في العراق.// انتهى //09:17ت م0020