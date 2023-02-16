القدس المحتلة 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 20 فلسطينياً، خلال عمليات اقتحام واسعة لمناطق عدة في الضفة الغربية.وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرى في الخليل، واعتقلت سبعة فلسطينيين، فيما اعتقلت 13 فلسطينياً، خلال عملية اقتحام لأريحا ورام الله وجنين ونابلس.وعلى صعيد متصل، ذكرت هيئة شؤون الأسرى أن الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي يواصلون لليوم الثالث على التوالي خطواتهم النضالية، لافتة النظر إلى أن 2500 أسير داخل سجون الاحتلال شرعوا بخطواتهم النضالية، على أن ينظم جميع الأسرى داخل سجون الاحتلال وعددهم نحو 4800 أسير لهذه الخطوات خلال الأيام القادمة، لإجبار الاحتلال على التراجع عن خطواته غير الإنسانية بحقهم.// انتهى //09:42ت م0021